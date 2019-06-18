Adana'da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda, olay sırasında kıraathanede oturan 2 kişi yaralandı.18 Haziran 2019 Salı 18:27
Adana Seyhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye motosikletle gelen, başında kask bulunan 2 şüpheliden biri tabancayla ateş açtı.
Bu sırada kıraathanede oturan Halis Ü. ve Umut D. yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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