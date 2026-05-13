Adana'da Karaçay Nehri geçit vermedi! Kamyonda mahsur kalan 2 kişi için itfaiye seferber oldu!
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Vesiye Mahallesi'nde, Karaçay Nehri üzerinden kamyonla geçmeye çalışan 2 kişi, aracın suyun ortasında mahsur kalmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucunda kamyondaki vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye ederek kurtardı.
Adana'da Karaçay Nehri'nden geçmeye çalışırken mahsur kalan kaymondaki iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceyhan ilçesine bağlı Vesiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karaçay Nehri'nden geçmeye çalışan kamyon suyun içerisinde mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonda mahsur kalan 2 kişiyi yürütülen çalışma sonucu güvenli şekilde araçtan çıkardı. Kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mahsur kalan kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Sağlık
Akyazı'da tıp dünyasını heyecanlandıran mucize! 73 yaşındaki hasta felçten son anda böyle kurtarıldı!