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Aktüel Adana'da kanalisazyon çukuruna düşen hamile kadın yaralandı
Aktüel

Adana'da kanalisazyon çukuruna düşen hamile kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:00:19 -
Adana'da kanalisazyon çukuruna düşen hamile kadın yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da hastane bahçesindeki kanalizasyon çukuruna düşen hamile kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eşi ve 2 çocuğuyla Seyhan Devlet Hastanesine gelen Nehir Cengiz (28), bahçedeki yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle halat yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarılan ve hamile olduğu öğrenilen kadın, aynı hastanenin Acil Servisine kaldırıldı.

Hastane bahçesindeki vatandaşlardan Kerim Küstü önce çocuk çığlığı duyduğunu belirterek, "Bunun üzerine çocuğun yanına gittim. Yakınımızdaki kanalizasyon çukurundan ses gelmesiyle üzerindeki metal levhayı kaldırdığımızda bir kadının düşmüş olduğunu fark ettik. Bunun üzerine durumu görevlilere bildirdik." dedi.


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