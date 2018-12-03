Adana'da kahvaltı kültürü



Mangallarını kuran esnaf, bir yandan ciğerleri şişe saplarken, diğer yandan da etrafına tabure dizilmiş küçük ahşap masaların üzerini bol soğan, domates ezmesi ve yeşilliklerle donatıyor. Kentin ünlü şalgam suyu da masanın baş köşesindeki yerini alıyor.

Garsonların masalar arasında adeta mekik dokur gibi koşuşturduğu sokak, müşterilerin gelmeye başlamasıyla birlikte "duman altı" oluyor. Alışkın olmayanların kokusuna bile tahammül edemedikleri ciğerler, çoğunluğu müdavim olan müşteriler tarafından büyük bir iştahla yenliyor. "Ciğere gel" diye bağıran esnaf, müşterileri tezgahına çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.