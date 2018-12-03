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Adana'da kahvaltı kültürü

Kahvaltı Adana’ya da gireli çok oldu ama Adanalılar sabahın 5’inde, yanında acılı şalgam suyu, bol soğan salatası, yeşillik ve turşuyu tercih ediyor halâ..

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:44
Adana'da kahvaltı kültürü


Mangallarını kuran esnaf, bir yandan ciğerleri şişe saplarken, diğer yandan da etrafına tabure dizilmiş küçük ahşap masaların üzerini bol soğan, domates ezmesi ve yeşilliklerle donatıyor. Kentin ünlü şalgam suyu da masanın baş köşesindeki yerini alıyor.

Garsonların masalar arasında adeta mekik dokur gibi koşuşturduğu sokak, müşterilerin gelmeye başlamasıyla birlikte "duman altı" oluyor. Alışkın olmayanların kokusuna bile tahammül edemedikleri ciğerler, çoğunluğu müdavim olan müşteriler tarafından büyük bir iştahla yenliyor. "Ciğere gel" diye bağıran esnaf, müşterileri tezgahına çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:44
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