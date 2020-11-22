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Aktüel Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:03:15 -
Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki iki adreste kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 515 kilogram nargile tütünü, 7 litre nargile tütünü aroması, 3 kilogram nargile renklendiricisi, 25 bin boş ve 4 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Polis ekipleri, Suriye uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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