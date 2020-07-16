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Aktüel

Adana'da kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:16:31 -
Adana'da kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir kamyonette kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Ekipler iş yeri ve araçta, gümrük kaçağı 4 bin 154 cinsel uyarıcı ürün, 174 kol saati, 15 elektronik sigara ve 9 cep telefonu ele geçirdi.

Şüpheliler M.C. ve K.D. gözaltına alındı.

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