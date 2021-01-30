  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Adana'da iş yerine molotof atan şahsı bekçiler kıskıvrak yakaladı
Yaşam

Adana'da iş yerine molotof atan şahsı bekçiler kıskıvrak yakaladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerine molotof atan şahıs kaçarken bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 01:42:00 -
Adana'da iş yerine molotof atan şahsı bekçiler kıskıvrak yakaladı

Adana’da bir kişi, cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attığı sırada bekçiler tarafından yakalandı. Molotof atılan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İş yerine molotof attı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attı. Bu sırada çevrede devriye gezen bekçiler durumu fark etti. Kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen şüpheli bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı.

 

Bekçiler molotof atılan iş yerine su dökerek yanmasını önledi. İşyerinde maddi hasar meydana geldi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelen siparişler dikkat çekti! 'ABD ve Rusya'nın artık giremediği bölgeye Türkiye geliyor'
Dünya

Gelen siparişler dikkat çekti! 'ABD ve Rusya'nın artık giremediği bölgeye Türkiye geliyor'

Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki başarısı dış basının dikkatini çekti. Gelen zırhlı araç siparişlere ilişkin yabancı basında yer alan..
Bakın neler çıktı neler! “Türkiye’de yolsuzluğun kralı var” diyen örgütün Türkiye şubesi Oya Özarslan’ın arşivini patlattık
Gündem

Bakın neler çıktı neler! “Türkiye’de yolsuzluğun kralı var” diyen örgütün Türkiye şubesi Oya Özarslan’ın arşivini patlattık

Türkiye'yi yolsuzluğun en çok olduğu ülkeler arasında zikreden örgütün Türkiye'deki ortaklarından Oya Özarslan'ın, "Kararan her medya kurulu..
Avrupa ülkesinden skandal Türkiye adımı
Dünya

Avrupa ülkesinden skandal Türkiye adımı

Alman Federal Meclisi, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması yönündeki teklifi gündeme almaya başlıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay