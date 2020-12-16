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Aktüel Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı
Aktüel

Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:32:29 -
Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde berber dükkanı işleten Tahsin Bademci, çalıştığı sırada iş yerine gelen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Bademci, özel araçla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheliyi bulmak için polis geniş çalışma başlattı.

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