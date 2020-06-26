Adana'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Cuma Ayhan'ın kullandığı 01 AP 284 plakalı otomobille Burak Kütük idaresindeki 07 LAL 57 plakalı otomobil, Kozan-Ceyhan kara yolu Mansurlu kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra Emine (64) ve Tuncay Kuruoğlu (30) ile Aydın (36) ve Ömer Kütük (56) yaralandı.
Ambulanslarla Kozan Devlet Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.