  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:18:48 -
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Cuma Ayhan'ın kullandığı 01 AP 284 plakalı otomobille Burak Kütük idaresindeki 07 LAL 57 plakalı otomobil, Kozan-Ceyhan kara yolu Mansurlu kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Emine (64) ve Tuncay Kuruoğlu (30) ile Aydın (36) ve Ömer Kütük (56) yaralandı.

Ambulanslarla Kozan Devlet Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı