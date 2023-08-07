Adana'da iki deprem oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde birisi 3.4 diğeri 3.8 büyüklüğünde iki deprem .
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Adana'nın Kozan ilçesinde birisi 3.4 diğeri 3.8 büyüklüğünde iki deprem .
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