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Aktüel Adana'da "hassas burunlar" zorlu eğitimlerden geçiriliyor
Aktüel

Adana'da "hassas burunlar" zorlu eğitimlerden geçiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:43:01 -
Adana'da "hassas burunlar" zorlu eğitimlerden geçiriliyor

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal afetler ile bomba ve uyuşturucu aramada görev yapacak köpeklere eğitim veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığında uzman eğitmenler, enkaz arama ve iz sürme ile uyuşturucu ve bomba bulmada kullanılan köpekleri zorlu eğitimlerden geçiriyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenlerinden Mustafa Teltik, 10 yıldır sürdürdüğü mesleğinde eğitim verdiği 300 köpeğin güvenlik birimine teslim edildiğini belirtti.

Arama ve kurtarma çalışmalarında görev alacak olan ve çipleri bulunan "Maya" ile "Vesta" isimli 2 köpeği eğittiğini anlatan Teltik, "hassas burunların" zorlu görevlerde yer alacağını kaydetti.

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