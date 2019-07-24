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Adana'da hapis cezası ve aranması olan kişilere operasyon

Adana’da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile aranması olan kişilere yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:30
Adana'da hapis cezası ve aranması olan kişilere operasyon

Adana'da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile aranması bulunan şüphelilere yönelik helikopter destekli operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu ve tabanca

300 polisin katıldığı operasyonda 47 kişinin adresi tespit edildi. Ekipler, özel harekat ve polis helikopterinin de desteğiyle belirlenen yerlere operasyon düzenledi.

Koç başı ile evlerin kapılarını kırarak giren ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile aranması olan bazı kişileri gözaltına aldı.

Ekipler, narkotik köpeği ile evlerde yaptıkları aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi.

Ekipler tarafından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler ve şüpheliler daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:30
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