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Yaşam Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ağır hasar bıraktı
Yaşam

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ağır hasar bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 02:22:00 -
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ağır hasar bıraktı

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'nde bulunan fabrikada çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, plastik atıkların bulunduğu alanda çıkan alevlere müdahale etti. Yangının büyüme ihtimaline karşı çevre ilçelerden takviye ekipler de bölgeye yönlendirildi. Yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, fabrikada hasar meydana geldi.

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