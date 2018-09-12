Adana'da genç kız ortalığı birbirine kattı!

Adana Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, Atatürk Caddesinde bir genç kızın iş yerlerine zarar vermeye çalıştığı yönünde polise ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis kısa sürede olay yerine geldi. İsminin Çiğdem A. olduğu öğrenilen genç kızın iş yerlerine saldırıp tekme attığını gören polis onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak uyuşturucu aldığı ileri sürülen genç kız bir türlü sakinleşmeyince polis genç kıza kelepçe takıp polis aracına bindirdi. Genç kız buna rağmen sakinleşmedi.

Polis ekipleri, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Polis bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine genç kızı teslim etmek için kelepçesini çıkardı. Ancak genç kız sağlık ekipleriyle de gitmek istemeyerek kendini yerden yere attı.

Polis ve sağlık ekipleri genç kızı güçlükle sedyeye bindirip bağlayarak ambulansa götürdü. Ancak genç kız buna rağmen sedyeden kurtulup kaçmak istedi. Genç kız en sonunda ambulansa alınarak bir polisin de refakatinde hastaneye götürüldü.