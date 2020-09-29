  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis
Aktüel

Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:50:49 -
Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık H.A. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yapması, FETÖ'nün evlerinde kalması, örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair tanık beyanları ve teşhisleri ile KHK ile kapatılan kurumlarda çalışması dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık H.A, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben 'bölge talebe mesulü' olarak görev yapmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık H.A'nın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni Başbakan Paşinyan'ı mosmor eden sözler
Dünya

Ermeni Başbakan Paşinyan'ı mosmor eden sözler

İngiliz devlet televizyonu BBC'nin sunucusu tarihi gerçekleri Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan'ın yüzüne vurdukça mosmor olmuştu...
Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...
Gündem

Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Terör ve Güvenik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Azerbaycan'dan İskender Füzesi açıklaması
Dünya

Azerbaycan'dan İskender Füzesi açıklaması

Ermenistan'ın İskender Füzesi tehdidine cevap veren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, kullanırlarsa buna verilecek uygun bir ceva..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay