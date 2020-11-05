  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 5 eski askeri okul öğrencisinin yargılandığı dava
Aktüel

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 5 eski askeri okul öğrencisinin yargılandığı dava

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:06:09 -
Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 5 eski askeri okul öğrencisinin yargılandığı dava

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla haklarında dava açılan eski askeri okul öğrencisi 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.K, E.Y, Ü.B, E.P ve O.S. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğunun tespit edilmesi ve sanıklara ait HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak, üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.P. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısının olmadığını savunan E.P, "Telefonuma ByLock yüklemedim ve kullanmadım. FETÖ'nün mahrem imamları ile irtibatım yoktur. Esas hakkındaki mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY ile bağlantılarının olmadığını savunarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fahrettin Koca'dan kokuşmuş mahallenin sunucusu Öykü Serter'e tokat gibi cevap
Gündem

Fahrettin Koca'dan kokuşmuş mahallenin sunucusu Öykü Serter'e tokat gibi cevap

Solak troller ve kokuşmuş magazin mahallesinin yıllanmış sunucusu Öykü Serter, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İzmi..
İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu
Gündem

İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu

İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!
Siyaset

Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumh..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay