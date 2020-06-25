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Aktüel

Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-25 13:29:26 -
Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski askeri lise öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık S.Z. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğini, örgütte "Zafer" kod adını kullandığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini savundu.

Terör örgütü üyesi olmadığını öne süren S.Z, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık S.Z'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

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