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Aktüel

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:58:40 -
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddia edilen eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen tutuksuz eski astsubay M.E.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Eski asker hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık A.Ç, askeri okul sınavları öncesi sanıkla kendisinin ilgilendiğini belirterek, "M.E.K'yi bana FETÖ içinde 'doktor' sıfatıyla örgütsel faaliyet yürüten 'Davut' kod adlı örgüt abisi yönlendirdi. M.E.K. örgüt evlerine geliyordu. Kendisini ben takip ediyordum. M.E.K. hakkında tuttuğum çeteleyi 'Davut'a yazılı bir kağıt şeklinde vermiştim." beyanında bulundu.

FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasında yer aldığı öne sürülen M.E.K'nin, örgütün mahrem imamları tarafından takibinin yapıldığına dair dijital verilerin olduğu, "Mahrem abi, doktor, öğretmen ve bölgeci" sıfatıyla faaliyet yürüten kişilerle irtibatının bulunduğu ve gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişimi tercih ettiği iddianamede yer aldı.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.E.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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