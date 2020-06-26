Adana'da FETÖ sanığı 5 eski askeri lise öğrencisinin yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen 5 eski askeri lise öğrencisinin yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar H.K, S.D, O.E, M.F.A. ve M.A.A. ile avukatları katıldı.

Sanık S.D, savunmasında FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.