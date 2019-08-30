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Adana’da fener alayı

Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl kutlamaları, dün akşam meşaleli fener alayı yürüyüşü ile başlayıp şarkıcı Emre Aydın’ın konseri ile son buldu.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:14
Adana’da fener alayı

Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl kutlamaları, dün akşam meşaleli fener alayı yürüyüşü ile başlayıp şarkıcı Emre Aydın’ın konseri ile son buldu.


Adana Büyükşehir, Seyhan ve Çukurova belediyeleri tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Turgut Özal Bulvarı Aksagaz Kavşağı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle sloganlar atarak yürüyüşe başladı. Yoğun güvenlik önlemi altında süren yürüyüş Uğur Mumcu Bulvarı’nda son buldu.


Uğur Mumcu Bulvarı’nda kurulan sahnede gösterileri ile geceye renk katan çocuklar, seyirciden yoğun alkış aldı. Pop müziğin ünlü sesi Emre Aydın, Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl kutlamalarında sahneyı çıktı.


Uğur Mumcu Bulvarı’nda gerçekleşen konsere binlerce Adanalı müziksever katıldı. Emre Aydın, hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirirken konserin sonunda alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.


Kutlamalarda Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Milletvekilleri Orhan Sümer ve Burhanettin Bulut sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, “Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları olarak, milli bayramlarımıza sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adana’nın bu sıcağında, bu kalabalık neyi gösteriyor biliyor musunuz? Üstelikte Adana’da yaşayan hemşehrilerimizin büyük kısmı yaylalarda ve deniz kenarlarında. 30 Ağustos sahillerde de, yaylalarda da, büyük bir coşkuyla kutlanacak. Buna rağmen sizler bu alanı hınca hınç doldurdunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz şunu söylemek istiyorsunuz. “Biz sonuna kadar Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz Cumhuriyet’in temel değerlerine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz” demek istiyorsunuz. Emre Aydın’ı izlemeye geldiniz. Kendisini kutluyorum” dedi.


Çetin’in, “Bu vatan bizim. Bu vatan hepimizin” şeklindeki sözlerini alanı dolduran vatandaşlar alkışlarla tekrar etti.


Gecenin sonunda el ele tutuşarak seyirciyi selamlayan başkanlar ve milletvekilleri, konuk Emre Aydın’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:14
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