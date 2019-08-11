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Adana'da feci olay! Annenin feryatları yürek yaktı

Adana'da raylardan karşıya geçmeye çalışan Suriyeli kız çocuğuna tren çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:04
Adana'da feci olay! Annenin feryatları yürek yaktı

Adana'da, 4 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu Garam Naif'ye tren çarptı.Naif, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber üzerine olay yerine gelerek gözyaşı döken anne Ayşe İbrahim ve baba Muhammet Naif'i yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuğunun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı bölgede raylardan karşıya geçmeye çalışan çocuklara birçok kez tren çarptığını söyledi.

İnşaatına başlanan alt geçidin tamamlanmadığına dikkati çeken Genç, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:04
  1. Cihan Genç
  2. Mekan Mahallesi
  3. Adana

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