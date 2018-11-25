0553 313 94 23

Adana'da feci kaza! Aynı aileden 8 yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan aynı aileden 8 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

25 Kasım 2018 Pazar 18:36
Adana'da feci kaza! Aynı aileden 8 yaralı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Curabaz yönetimindeki 01 EKH 62 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sinan Curabaz ile birlikte aynı aileden Raziye, Murat, Sinan, Merve, Esila, Safa, Elif ve Poyraz Curabaz yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Sinan, Elif ve Poyraz Curabaz ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:36
  1. Adana
  2. İmamoğlu
  3. trafik kazası
  4. yaralılar var

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
    1. Kadına Yönelik Şiddete Karşı..
    2. Göz ağrısı neden olur?
    3. Salça lekesi doğal yöntemlerle nasıl..
    4. Yoğurt suyunu dökmeyin!
    5. Çay porselende demlenmeli
    6. Uykusuzluk hastalığı ile ilgili herşey…
    7. Yumurtanın bu faydalarını duydunuz mu?
    8. Hentbol: Erkekler Challenge Kupası
    9. Et sote tarifi
    10. Buzdan gelen güzellik
    11. İran, 12 dağcının kaybolduğunu açıkladı
    12. Bağırmayan ebeveyn olmak için tavsiyeler
    13. Develer spor kulübü yararına güreşti
    14. Kadına Yönelik Şiddete Karşı..
    15. Maçın ardından
    16. İran'da 12 dağcı kayboldu
    17. Düzce'de drift yapan 2 sürücüye 10 bin..
    18. Polikistik over sendromunun nedeni..
    19. Fatma Şahin'den eğitim açıklaması:..
    20. FETÖ'nün hücre evine baskın! 2 gözaltı
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?