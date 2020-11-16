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Aktüel Adana'da faaliyet gösteren kooperatiflere 1 milyon 259 bin lira hibe desteği
Aktüel

Adana'da faaliyet gösteren kooperatiflere 1 milyon 259 bin lira hibe desteği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: - "İlimizde, üretimin, yatırımın ve istihdamın daha da artması, şehrimizin her alanda verilen desteklerden daha fazla faydalanması için çalışmalarımız aralıksız sürecektir"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:02:25 -
Adana'da faaliyet gösteren kooperatiflere 1 milyon 259 bin lira hibe desteği

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında Türkiye çapında verdiği 13 milyon 648 bin 399 lira hibe desteğinin 1 milyon 259 bin lirasının Adana'da faaliyet gösteren, ağırlıklı kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere verildiğini bilirdi.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KOOP-DES ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, teknolojiden yararlanmalarına katkıda bulunulması, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleriyle ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Üç aşamalı yapılan proje değerlendirme sonuçlarına göre Adana'da toplam 1 milyon 259 bin lirası hibe olarak verilecek kooperatiflerin bu desteğini, pamuklu kumaş üretimi, ekolojik/yöresel ürün mutfağı, açık alan tarımı, sebze-meyve kurutma, saçla yapımı, dekoratif ahşap mobilya ve medikal dikiş atölyesi gibi alanlarda kullanacağını aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Şehrimizin çalışmalarını yakından takip ettiğim güçlü, azimli ve üretken kadın kooperatiflerinin daha gelişmesi, ilerlemesi ve güçlenmesi için hayata geçirdikleri çalışma ve projelerin her daim destekçisi olmaya devam edeceğiz. İlimizde, üretimin, yatırımın ve istihdamın daha da artması, şehrimizin her alanda verilen desteklerden daha fazla faydalanması için çalışmalarımız aralıksız sürecektir. KOOP-DES Programı desteklerinin kooperatiflerimize ve Adana'mıza hayırlı olmasını diliyor, şehrimize olan katkıları için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a teşekkür ediyorum."




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