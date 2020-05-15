  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siroz'a neden olabiliyor: İşte Kronik Hepatit C belirtileri...

Evde sivilce kremi nasıl hazırlanır? İşte sivilce kreminin hazırlanışı...

Trump'ın ölüm sayacı! Meydandaki panoya astılar

Hamsi'nin atası keşfedildi!

Yunusemre ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
için kalan
Aktüel

Adana'da evin bahçesine atılan patlayıcı madde hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 05:26:34 -
Adana'da evin bahçesine atılan patlayıcı madde hasara neden oldu

ADANA (AA) - Adana'da evin bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan el yapımı patlayıcı hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde patlama sesi duyanlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polisin yanı sıra özel harekat ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde patlamanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Hasan Demir'in evinin bahçesine atılan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu meydana geldiğini belirledi.

Patlamada evin bahçe duvarında küçük çaplı hasar oluştu.

Ekiplerin çalışması sırasında özel harekat polisleri sokak girişinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı