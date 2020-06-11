  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da El Kaide sanığının yargılanmasına başlandı

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek itiraflarda bulunan tutuklu sanık, 2016'da kaçak yollardan Suriye'ye geçtiğini ve terör örgütüne katıldığını anlattı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:09:23 -
Adana'da El Kaide sanığının yargılanmasına başlandı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık A.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık A.Ö, 2016 yılında kaçak yollardan Suriye'ye geçtiğini ve terör örgütü El Kaide'ye katıldığını belirterek, şu itiraflarda bulundu:

"Suriye'de terör örgütüne ait kamplarda örgütsel dersler aldım. Bir süre sonra bana keskin nişancılık ve kalaşnikof eğitimi verildi. Yakalandığım tarihe kadar El Kaide terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdim. Örgüt içerisinde bulunduğum döneme ilişkin emniyet ifademde detaylı beyan ve teşhislerde bulundum. Bu terör örgütüne katıldığım için çok pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve diğer celse dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı