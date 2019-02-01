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Adana'da duygulandıran görüntüler! Çocukların tatlı tezgahı devrilince...

Adana'da ekmek parası kazanmak için tatlı satan iki çocuğun tezgahları devrildi. Olay yerinden geçen vatandaşlar, tezgahı devrilen çocuklara yardım ederek teselli etti.

01 Şubat 2019 Cuma 19:23

Adana'da tatlı satan iki çocuğun tezgahı devrildi.Yoldan geçenler, tezgahı devrilen çocukları böyle teselli etti.

Adana'da tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Tatlılar yere dökülürken, bu sırada çocukların yanına gelen iki kişi, onlara para verip, saçlarını okşayarak teselli etti.

Tatlılar yola döküldü

Adana Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Yan yatıp, camı kırılan tezgahtaki tatlılar yola döküldü.

Çocuklara para verdiler

Üzgün oldukları görülen çocuklar, tatlıları toplamaya çalışırken, yanlarında duran araçtan iki kişi indi. Bu kişiler, çocuklara para verip saçlarını okşayarak onları teselli ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 19:23
  1. Adana

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