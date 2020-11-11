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Aktüel Adana'da duvar kenarında yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Adana'da duvar kenarında yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 03:41:00 -
Adana'da duvar kenarında yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

ADANA (AA) - Adana'da bahçe duvarının kenarında yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesinin bahçe duvarının kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralandığını belirledikleri kişiyi, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaralının 71 yaşındaki Ahmet Cemal Talu olduğunu tespit etti.

Polis, yaralının yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.


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