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Adana’da cezeaevi firarisi, uykuda yakalandı

Adana’da 10 yıl hapis cezası aldıktan sonra cezaevinden kaçan firari hükümlü, uyurken yakalandı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:22
Adana’da cezeaevi firarisi, uykuda yakalandı

Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Polat uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası aldı. Polat, cezasını çekmek için Osmaniye Toprakkale Açık Cezaevi’ne gönderildi. Ancak Polat buradan 2 Ağustos günü kaçtı. Hükümlü kaçınca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Adanalı olduğu için hükümlünün evine polis baskın yaptı. Hükümlü, evinde uyurken yakalandı. Emniyete getirilen şahıs, işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:22
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