  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı
Aktüel

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:07:47 -
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-13 Aralık'ta genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kent genelinde uygulamalar yapıldı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 13 tabanca, 10 av tüfeği, bu silahlara ait 245 mermi ve 14 kartuş ile 3 kurusıkı tabanca, 6 Ak-47 kaleşnikof ve bu silahlara ait 537 mermi, 10 çalıntı motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 195 kişiyi de yakaladı.

Ayrıca yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 5 iş yerine adli ve idari işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Subayları konuştu, gündeme bomba gibi düştü! ‘Rusya savaşa müdahale etti’
Dünya

Subayları konuştu, gündeme bomba gibi düştü! ‘Rusya savaşa müdahale etti’

Bölgede yaşayan Ermenileri Azerbaycan'a karşı terör örgütü gibi örgütlediği söylenen Rus Barış Gücü komutanı Korgeneral Rustam Muradov’dan a..
MİT'ten İranlı ajanlara operasyon!
Gündem

MİT'ten İranlı ajanlara operasyon!

MİT, İran'ın Türkiye'deki istihbarat ajanlarına büyük darbe indirdi. İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ve 11 kişi yak..
Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!
Siyaset

Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözlerini Meclis sıralarını yumruklayarak kesmek isteyen CHP ve HDP'lilere Meclis Başkanvekili ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay