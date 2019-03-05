Adana’da Briç Şampiyonası
Türkiye Briç Federasyonu’nca düzenlenen Çukurova İkili Briç Şampiyonası Adana’da yapılacak.05 Mart 2019 Salı 10:48
Türkiye Briç Federasyonu’nca düzenlenen Çukurova İkili Briç Şampiyonası Adana’da yapılacak.
Türkiye genelinde çok sayıda briç sporcusunun buluşacağı Çukurova İkili Briç Şampiyonası, 9-10 Mart tarihlerinde Ramada Otel’de düzenlenecek.
Şampiyonanın ilk günü 5 seanslık eleme turu, ikinci gün ise A ve B finalleri oynanacak.
Çukurova İkili Şampiyonası, geçen yıl hayatını kaybeden briç sporcusu Veysel Gündoğdu anısına düzenlenecek.
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