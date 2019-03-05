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Adana’da Briç Şampiyonası

Türkiye Briç Federasyonu’nca düzenlenen Çukurova İkili Briç Şampiyonası Adana’da yapılacak.

05 Mart 2019 Salı 10:48
Adana’da Briç Şampiyonası

Türkiye Briç Federasyonu’nca düzenlenen Çukurova İkili Briç Şampiyonası Adana’da yapılacak.


Türkiye genelinde çok sayıda briç sporcusunun buluşacağı Çukurova İkili Briç Şampiyonası, 9-10 Mart tarihlerinde Ramada Otel’de düzenlenecek.


Şampiyonanın ilk günü 5 seanslık eleme turu, ikinci gün ise A ve B finalleri oynanacak.


Çukurova İkili Şampiyonası, geçen yıl hayatını kaybeden briç sporcusu Veysel Gündoğdu anısına düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:48
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