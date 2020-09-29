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Aktüel Adana'da boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren zanlı kaçtı
Aktüel

Adana'da boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren zanlı kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:32:40 -
Adana'da boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren zanlı kaçtı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Şahin Özbilen Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden ayrılmak isteyen Serap Ö. (26), yaklaşık bir ay önce 2 çocuğunu alarak aynı mahallede oturan babası Mahmut K'nin evine gitti.

Serap Ö'nün kocası Ali Ö. (28), Mahmut K'nin evinin önüne gelerek eşiyle görüşmek istediğini belirtti.

Karısından evine dönmesini isteyen ve olumsuz cevap alan Ali Ö. ile Serap Ö. arasında tartışma çıktı.

Ali Ö, bu sırada yanında getirdiği bıçakla Serap Ö'yü yaraladı. Mahmut K. tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi götürülen kadın, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis, kaçan Ali Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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