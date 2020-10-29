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Aktüel Adana'da bir kadını silahla yaralayıp kaçan zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da bir kadını silahla yaralayıp kaçan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:31:52 -
Adana'da bir kadını silahla yaralayıp kaçan zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir kadını tabancayla yaraladıktan sonra kaçan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Ekim'de merkez Çukurova ilçesindeki bir restorandan çıkan Meltem A'nın (33), silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanmasıyla ilgili firari zanlının kimliğini tespit etti.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 17 yaşındaki M.C.Ş, merkez Seyhan ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen M.C.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Meltem A, 5 gün önce Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki restorandan çıkarken kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu ayağından yaralanmış, kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

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