  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 23:05:30 -
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali Barış Uçar (21) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırılan Uçar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gündem

Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Beyin kanaması sonrası sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. ..
İran'dan Türkiye teklifi
Dünya

İran'dan Türkiye teklifi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Türkiye'n..
NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay