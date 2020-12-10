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Aktüel Adana'da bıçaklanarak öldürülen kişinin evi kundaklandı
Aktüel

Adana'da bıçaklanarak öldürülen kişinin evi kundaklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:36:31 -
Adana'da bıçaklanarak öldürülen kişinin evi kundaklandı

ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde, dün kavgada bıçaklanarak öldürülen kişinin evi yakıldı.

Alınan bilgiye göre, Şahintepe Mahallesi'ndeki iki katlı eve yanıcı madde atan şüpheliler kaçtı. Evde çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, evde ve çevresinde inceleme yaptı.

Kundaklanan evin, dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Ali Ardağlı'ya ait olduğu belirlendi.

Polisin, kaçan şüphelileri arama çalışması sürüyor.

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