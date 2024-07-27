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Yerel Adana'da araba sulama kanalına uçtu! 6 kişi hayata böyle tutundu!
Yerel

Adana'da araba sulama kanalına uçtu! 6 kişi hayata böyle tutundu!

Yeniakit Publisher
2024-07-27 08:35:00 - 2024-07-27 08:36:02

Adana’da otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada adeta can pazarı yaşandı. Aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtulan 6 kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Kaza, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar’da meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi, aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla can pazarının yaşandığı kanalda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Kazazedelerin kurtarılma anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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