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Aktüel Adana'da Akyatan Lagünü'nde sahil temizliği yapıldı
Aktüel

Adana'da Akyatan Lagünü'nde sahil temizliği yapıldı

Etkinlikte cam, metal ve balık ağları gibi çöplerin oluşturduğu 400 kilogram atık toplandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:24:31 -
Adana'da Akyatan Lagünü'nde sahil temizliği yapıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde, Yaban Hayatını Geliştirme Sahası ve Sulak Alan olarak tescil edilmiş Akyatan Lagünü sahilinde yapılan temizlik çalışmasında cam, metal ve balık ağları gibi çöplerin oluşturduğu 400 kilogram atık toplandı.

Karataş Belediyesi tarafından "Canlıların değil çöplerin neslini tüketelim" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, belediye ve gönüllülerden oluşan 30 kişi sahilde temizlik yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, plastik kirliliğinin her geçen gün artması nedeniyle birçok canlının yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Akyatan Lagünü sahiline Lübnan, İsrail, Mısır gibi birçok ülkenin atığının geldiğini de belirten Topuz, "Bizler atıklarla mücadele çalışmalarıyla farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Sahillerimizi, denizimizi kullanan vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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