Adana’da akraba kavgası kanlı bitti!

Adana’nın Seyhan ilçesinde, daha önce silahlı saldırı ve el bombası atılan pastanede bu kez akraba kavgası yaşandı. Akrabalar arasında alacak-verecek tartışmasında pastane işletmecisi Ahmet K. (41), akrabası Şevki S. (48) tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, silahla birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Daha önce silahlı saldırı ve el bombasının atıldığı pastanede bu kez de akrabalar arasında alacak-verecek kavgası yaşandı. Pastane işletmecisi Ahmet K., iş yerine gelen akrabası Şevki S. ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Şevki S., iddiaya göre yanında getirdiği pompalı tüfekle Ahmet K.'yı bacağından vurup, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet K., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Şevki S. ise Yunus ekipleri tarafından yakındaki bir akaryakıt istasyonu içinde olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

El bombası atılmıştı

Pastaneye daha önce silahlı saldırı gerçekleşmiş, bir ay öncede pimi çekilmemiş el bombası atılmıştı. Son gerçekleşen silahlı yaralamanın, diğer olaylarla bağlantılı olmadığı öne sürüldü.