  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da 5 iş yerinde 206 kaçak cep telefonu bulundu, 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:23:15 -
Adana'da 5 iş yerinde 206 kaçak cep telefonu bulundu, 4 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polis, 5 iş yerinde gümrük kaçağı 206 cep telefonu ve 16 tablet ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yer alan 5 iş yerinde, kaçak elektronik cihazlar bulunduğunu belirledi.

İş yerlerine baskın düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 206 cep telefonu ile 16 tablet ele geçirdi, şüpheliler C.Y, M.Ü, A.K. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, polis kamerasınca kaydedilen görüntüde, iş yerlerinden birinde gizli bölme oluşturulduğu, kaçak cep telefonlarının burada tutulduğu görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı