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Adana'da 5 FETÖ'cü tutuklandı

Adana'da, ABD güdümündeki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

07 Aralık 2018 Cuma 08:47
Adana'da 5 FETÖ'cü tutuklandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hapishaneyi boyladılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Biri emniyet müdürüymüş

Şüpheliler arasında bulunan ve 2014 yılında emekli olan birinci sınıf emniyet müdürü Mustafa A'nın, daha önce rütbesinin alındığı öğrenildi.

Mustafa A'nın 2011-2012 yılları arasında Adana Emniyet Müdürlüğü yapan ağabeyi Mehmet A. da FETÖ/PDY üyesi olma suçundan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 08:47
  1. Adana
  2. FETÖ
  3. gözaltı
  4. Tutuklandı

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