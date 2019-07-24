0553 313 94 23

Adana'da 3 ton 280 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 3 ton 280 litre etil alkol, çeşitli hacimlerde 432 şişe ve 90 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24
Adana'da 3 ton 280 litre etil alkol ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 12 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmeleri üzerine kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 500 polisin katılımıyla kent merkezindeki 116 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 3 ton 280 litre etil alkol, çeşitli hacimlerde 432 şişe ve 90 litre sahte içki, 134 adet içki yapımında kullanılan aroma, 30 litre gliserin, 2 alkol üretiminde kullanılan derece ölçer, hazırlanan alkolleri şişelemek için kullanılan huni, çok sayıda içki şişe kapağı ve etiketi, 500 paket kaçak sigara, 3 pompalı tüfek, bir mavzer tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, kontrolleri yapılan bandrollü 600 şişe etil alkolden numune alarak analize gönderdi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da sigara kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
    1. İstanbul’da sigara kaçakçılığı..
    2. Van'da tarihi eser kaçakçılığı
    3. Dökülen saçlar kaderiniz olmasın
    4. Arı zehri nedir? Arı zehrine ne iyi..
    5. Kendine çift maaş bağlayan CHP'li..
    6. E- ticarette sıra e- dönüşüme geldi
    7. Milyonluk dolandırıcılığa verilen ceza..
    8. Aşırı yağışlar çiftçinin beklentisini..
    9. Kanseri yenen doktordan ’hayat..
    10. Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep..
    11. Türk müteahhitler, ilk yarıda..
    12. Elektrik kontağından çıkan yangın evi..
    13. Genç fotoğrafçının ilk sergisi
    14. Malazgirt’te biçerdöverler denetlendi
    15. İsrail güçleri Batı Şeria'da 23..
    16. Yüzdeki kırışıklıklar kaderiniz olmasın
    17. Köftelerin olmazsa olmazı kimyonun..
    18. Sözde özgürlükçü, özde Türk-İslam..
    19. 6 aylık bebeğiyle 2 çocuğunu evde..
    20. Kuran Kursları turnuvasının şampiyonu..
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!