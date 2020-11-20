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Aktüel Adana'da 3 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da 3 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:16:47 -
Adana'da 3 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da farklı tarihlerde 3 kişinin tabanca ve tüfekle yaralanması olaylarına karıştığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde A.T'nin pompalı tüfek, S.P. ve C.Y'nin tabancayla yaralanmasıyla ilgili firari zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, A.T'nin yaralanmasıyla ilgili şüpheli D.K'yi operasyonla yakaladı.

S.P'nin yaralanmasıyla ilgili de H.A'yı yakalayan ekipler, C.Y'nin yaralandığı olayın zanlısı M.H.Y'yi de gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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