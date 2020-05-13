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Aktüel

Adana’da 16 okula spor sahası yaptırıldı

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Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:08:24 -
Adana’da 16 okula spor sahası yaptırıldı

Adana’da 16 okula spor sahası yaptırıldı


Adana Valiliği koordinesinde Yüreğir, Sarıçam, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde bulunan 16 okula Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından inşa edilen spor sahalarının yapımı tamamlandı.


Vali Demirtaş, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, ilin eğitim kalitesini bulunduğu yerden çok daha yukarılara taşıma amacında olduklarını belirterek, "Çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda planlıyoruz. İlimizin 16 okulunu spor sahasına kavuşturmuş olmamız çok önemli bir çalışma. Bizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin okullarımızda eğitim alırken sportif faaliyetleri de hakkıyla gerçekleştirmelerini istiyoruz. Bu projemizi de bu amaçla destekledik. Spor sahalarımız hizmete açıldı; fakat malumunuz olduğu üzere pandemi sebebiyle okullarımızda yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreç bittiğinde ve okullarımız tekrar eğitime açıldığında öğrencilerimiz spor sahalarını gönüllerince kullanabilecekler” dedi.

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