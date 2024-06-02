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Yerel Adana'da 13 yaşındaki kayıp çocuk aranıyor!
Yerel

Adana'da 13 yaşındaki kayıp çocuk aranıyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 21:56:00 -
Adana'da 13 yaşındaki kayıp çocuk aranıyor!

Adana'da dünden bu yana kayıp olan 13 yaşındaki çocuğun ailesi, çocuklarının hayatından endişe ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Ramazan Kanbağ dün saat 16 sularında Solaklı Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

Kanbağ, o saatten sonra bir daha evine gelmeyince baba Mustafa Kanbağ polise başvurdu. Ancak aradan bir gün geçmesine rağmen çocuktan haber alınamadı.

Baba Kanbağ, oğlunun hayatından endişe ettiğini, nereye gittiğini bilmediklerini, bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi. Kanbağ, ailesinin perişan olduğunu, Ramazan'ı her yerde aradıklarını ancak bir türlü bulamadıklarını ifade etti.

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