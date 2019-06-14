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Adana ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

14 Haziran 2019 Cuma 18:39
Adana ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Adana'nın Merkez, Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana Merkez, Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Söz konusu yağış nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:39
  1. Adana
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. OSMANIYE

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