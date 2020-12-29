Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararı açıklandı (2)

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski jandarma kurmay albay sanık Ömer Arık'ın eylemleri de yer aldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, darbe girişimi ve FETÖ/PDY ilişkisi detaylı şekilde anlatıldı.

Sanıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunulan kararda, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski jandarma kurmay albay sanık Ömer Arık'ın 2014'te Y.E. kullanıcı adıyla ByLock programını kullandığı, FETÖ'nün örgütsel iletişim ağına dahil olduğu ve örgütsel talimat hiyerarşisinde konumlandırıldığı belirtildi.

Arık’ın başkaları adına kayıtlı, "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" kullandığı bildirilen kararda, sanığın kullanımındaki hatların "çakıştırılmasında" Adana ve Ankara'da aynı gün içerisinde ortak baz verdiği, bu hat ile FETÖ/PDY’nin Adana ve çevresindeki bölgelerde görev yapan tüm rütbelerdeki jandarma personelinden sorumlu "müdür" statüsündeki örgüt imamı "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece ile görüştüğü anlatıldı.

Gerekçeli kararda sanığın 15 Temmuz hain darbe girişiminde, darbeciler tarafından hazırlanan sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı olarak yer aldığı belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

"15 Temmuz günü ve devamında Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve askeri birliklerdeki hareketlilik, daha sonrasında yapılan soruşturma ve yargılamalar, Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugayı'nın darbe teşebbüsü bağlamında önemi, devamında Tugay ile ilgili hareketlilik sonucu yapılan soruşturma ve kovuşturmalar, sanığın asker kişiliği nedeniyle tüm varlık sebebi olan milletini korumak görevinin aksine milleti en hunharca ve vahşi şekilde tankların paletleri, helikopter ve uçak bombaları ile katledilirken ve ülkesi her kurumu ile hedef alınmışken telefon ile Çakırsöğüt Tugay Komutan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Doğanarslan'ı arayıp sıkıyönetim listesindeki atanması üzerinden şakalaştığı, bahsi geçen örgüte adanmış ve insani duygulardan soyutlanmış ruh hali nedeniyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığı kanaati heyette hasıl olmuş, 'cebir ve şiddet kullanarak Anayasa'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Kararda ifadesine yer verilen bir tanık, "Ömer Arık, Garnizon Komutanı M.A'yı ve 2016 yılında Balıkesir'den Şırnak Çakırsöğüt Tugay Komutanlığına Tugay Komutan Yardımcısı olarak atanan ve Ömer albayın devresi olan Sedat Doğanarslan'ı aradı. Ömer Arık, Sedat Doğanarslan ile görüşürken esprili bir şekilde 'Abi bak söylediklerim çıkıyor, beni de Çakırsöğüte Tugay Komutanı yapmışlar, yine beraberiz' dedi. Daha sonra M.A. ile bir ya da iki kez daha görüştü. Ömer Arık bir müddet televizyon haberlerine baktıktan sonra saat 01.20 sularında arabasının hazırlanmasını istedi. Sonrasında arabasına kadar konuşa konuşa gitti." beyanında bulundu.

Şırnak'ta, FETÖ/PDY darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davada Çakırsöğüt Tugay Komutan Yardımcısı Albay Sedat Doğanarslan "Cebir ve şiddet kullanarak Anayasa'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

- MİT tırlarının durdurulması

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Tırların durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dosya Adana'ya gönderilmişti.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaları kapalı görülen davada, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların da dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

- Dava süreci

MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'si 30 Ekim'deki karar duruşmasında, 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Tırları durduranlar arasında yer alan, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 13 sanık hakkındaki dava, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince yargılamalarının yapıldığı gerekçesiyle reddedilmişti.

Mahkeme heyeti, firari 10 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 9 sanığın ise tutuklanmak üzere yakalanmasına hükmetmişti.

(Bitti)