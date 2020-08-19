  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana Valisi Elban'dan bombalı eylem hazırlığında yakalanan PKK'lıya ilişkin açıklama:
Aktüel

Adana Valisi Elban'dan bombalı eylem hazırlığında yakalanan PKK'lıya ilişkin açıklama:

"Yakalanan terörist yaklaşık 7 yıl önce örgüte katılmış, Suriye'de bununla ilgili uzun süre eğitim almış ve ülkemize de kısa bir zaman önce eylem için gelmiş" - "Sorgusu devam ediyor. Bağlantıları ve yapılacak eylemin hacmi vesaire konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:05:18 -
Adana Valisi Elban'dan bombalı eylem hazırlığında yakalanan PKK'lıya ilişkin açıklama:

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da gözaltına alınmasına ilişkin, "Yakalanan terörist yaklaşık 7 yıl önce örgüte katılmış, Suriye'de bununla ilgili uzun süre eğitim almış ve ülkemize de kısa bir zaman önce eylem için gelmiş." dedi.

Elban, 15 Ağustos'ta yakalanan PKK'lı terörist B.K. ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kente bombalı saldırı hazırlığındaki bir teröristin geleceği konusunda daha önce istihbarat birimleri tarafından bilgi geldiğini söyledi.

Emniyet birimlerinin bu konuda titiz bir çalışma içinde olduğunu ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Yakalanan terörist yaklaşık 7 yıl önce örgüte katılmış, Suriye'de bununla ilgili uzun süre eğitim almış ve ülkemize de kısa bir zaman önce eylem için gelmiş. Cumartesi günü arkadaşlarımız yapılan operasyonla yakaladılar. Sorgusu devam ediyor. Bağlantıları ve yapılacak eylemin hacmi vesaire konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 37 kilo TNT patlayıcı vardı. Şu an için elimizdeki bilgiler bunlar. Başarılı bir çalışmaydı ve hakikaten gözaltına alınmamış olsaydı ciddi bir risk oluşturacak eylem olabilirdi. Allah korumuş oldu. Emniyetteki bütün arkadaşlara başta emniyet müdürümüz olmak üzere ve istihbari konuda bilgi akışı sağlayan tüm istihbarat birimlerimize de teşekkür ediyorum."

Elban, hem ilin hem ülkenin güvenliği için tüm istihbarat ve güvenlik birimlerinin titiz şekilde her türlü veriyi değerlendirmeye ve paylaşmaya devam ettiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığından 15 Ağustos'ta yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist B.K'nin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığı bildirilmişti. Teröristin, PKK/YPG'nin metropollerde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği kaydedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor
Dünya

Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor

BAE'nin İsrail'le normalleşme adımlarını atmasından 2 ay önce, İsrail medyası Zayed'in 25 yıldır kendilerine çalıştığı itiraf etti. ..
Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı
Dünya

Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı

Çin'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; insanların yüzde 80'i koronavirüse evlerindeyken yakalandı. Uzmanlar, koronavirüs karşı alınan..
O ülkede Rusya'yı şoke eden saldırı! Rus tümgeneral öldürüldü
Dünya

O ülkede Rusya'yı şoke eden saldırı! Rus tümgeneral öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Suriye'de gerçekleşen patlamada, 1 Rus tümgeneralin öldüğü, 3 Rus askerin ise yaralandığı bil..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı