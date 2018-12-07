Adana Valisi Demirtaş: O festival yapılacak

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Geçtiğimiz günlerde Akit’in gündeme getirdiği ismi “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali”nın düzenlenmesine sayılı günler kaldı. Sözde festival, şehir merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Kazancılar Çarşısı’ndaki tarihi mekan Ulu Cami ile Yağ Camii’nin bulunduğu bölgede yapılacak. Rakının su gibi akacağı bölgede ayrıca Vali Ziya Paşa’nın kabri de bulunuyor.

Bu arada adının değiştiği söylenen festival, “Adana Dünya Rakı Festivali” adıyla açılan sosyal medya hesaplarıyla tanıtılmaya devam ediliyor. Festivalin yapılacağı yerde işyeri bulunan esnaflar, “Esnaf olarak düzenlenecek olan sözde festivalden çok tedirginiz. Festivalden sonraki gün geldiğimizde sokaklarda mezeler yerlere dökülmüş, içki kokusundan ve pislikten geçilmiyor. Aynı zamanda festivalin yapılacağı gün dükkanımızı erken kapatıyoruz. Yolu kapatıyorlar vatandaşlar mağdur oluyor” diye konuştular.

Sosyal medyadan paylaşılıyor

Konuya ilişkin arayarak görüş talep ettiğimiz Adana Valisi Mahmut Demirtaş, festivalin düzenleneceğini belirterek, “Ben göreve gelmeden önce de ‘Şalgam ve Kebab Festivali’ olarak yapılıyordu. Biz herhangi bir sorun olmaması için gerekli tedbirleri alacağız. Geçen yıl da düzenlenen bu etkinlikte hiçbir problem olmadı. Yani biz bu etkinlik için üst düzeyde emniyet tedbirleri alıyoruz. Hiçbir esnafımıza, hiçbir mabede, hiçbir mezarlığa ve hiçbir ibadet yerimize yaklaştırmıyoruz. Bu etkinliğe katılanları mümkün olduğunca bir yerde toplamaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

‘Festivali desteklemiyoruz’

Festivali düzenleyenler, “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali”nin Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklendiğini iddia ediyordu. Ancak konuya ilişkin görüşünü sorduğumuz Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, festivali desteklemediklerini bildirdi.