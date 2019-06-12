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Adana Valiliğine saldıran teröristlere 1100'er yıl hapis

Adana Valiliğine 2016'da yapılan saldırıyla ilgili, PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da içinde olduğu 3 sanık 1100'er yıl hapse çarptırıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:19
Adana Valiliğine saldıran teröristlere 1100'er yıl hapis

Adana Valiliğine 2016'da yapılan saldırıyla ilgili, PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da içinde olduğu 3 sanık 1100'er yıl hapse çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 20:19
  1. Adana Valiliği
  2. PKK
  3. Akdeniz

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