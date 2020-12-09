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Aktüel Adana Tufanbeyli'de Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa bin lira destek verilecek
Aktüel

Adana Tufanbeyli'de Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa bin lira destek verilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:33:34 -
Adana Tufanbeyli'de Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa bin lira destek verilecek

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri kapanan 32 kahvehane esnafına bin lira destekte bulunulacak.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 sürecinde esnafın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Salgının başladığı ilk günden bu yana ilçede ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Ergü, "İlçemizde 32 kahvehane esnafımız var. Onların tamamına bin lira nakdi ve ayni destek vereceğiz. Yardımı dağıtmaya bugün başlıyoruz." diye konuştu.

Ergü, Kovid-19 sürecinde esnaf ve vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.


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