Adana Ticaret Odası Mobil Uygulama hayata geçirildi

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ‘’ Üyelerimizin işlemlerini kolaylaştıracak ATO Mobil uygulamamız devreye alındı. Türkiye’de ilk defa, mobil uygulama üzerinden üyelerimiz Odamızca düzenlenen belgeleri e-belge olarak alabilecekler. Bu müjdeyi Üyelerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık üyelerimizin tamamı, birçok işlemini mobil uygulama üzerinden yapabilecek, hem zaman kaybının önüne geçilecek, hem de uygulama sayesinde işlemlerini hızla cep telefonları ile yerine getirebilecektir" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, "Teknolojinin hayatımızın merkezi haline gelmesi ile öne çıkan pek çok platform olmuştur. Son yüzyılın öne çıkan ve en çok kullanılan gelişimi olarak mobil teknolojiyi vermek mümkündür. Mobil işletim sistemlerindeki hızlı gelişmelerle birlikte mobil uygulamalar daha aktif ve akıllı hale gelmektedir. İnsanların akıllı telefonlarıyla ve doğal olarak uygulamalarla geçirdikleri vakitte her geçen gün daha da artmaktadır. Günümüzde mobil uygulamalar hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bugün mobil uygulamalar ile tüm işleri halledebilmek mümkündür. Adana Ticaret Odası olarak biz de dünyadaki bu trende uygun olarak Üyelerimizin mobil uygulama ile işlerini yapabilmeleri için ATO MOBİL uygulamamızı geliştirerek, devreye aldık" diye konuştu.

Bayram açıklamasına şöyle devam etti:

"Mobil uygulamalar için sınırsız fikir üretilebilir. Bizler Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda ve kendi ARGE çalışmalarımızla uygulamamızın sürekli olarak geliştireceğiz. Üyelerimizin, mobil uygulamayı kullanabilmek için APP Store ve Google Play Store’den Mobil Uygulamamızı cep telefonlarına indirmesi gerekli ve yeterlidir. Mobil uygulamamız oldukça pratiktir. Üyelerimiz uygulama üzerinden, Aidat Ödeme, Oda E-Belge İşlemleri, Üye İşlemleri, Üye Arama, Meslek Grubu Üyeleri, Ortak ve Temsilci Arama, Meslek Grubu NACE kodu dağılımları, Odamızdan Haberler, Duyurular, Oda Yayınları, Oda Organları, Meslek Komitesi, Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri, Komiteme İlet, İletişim, Bize Ulaşın, Bilgi Edinme Formu, Canlı Sohbet, Coğrafi İşaretli Ürünler ve Üreticileri gibi birçok bilgi ve hizmete tek tuşla erişebilecektir. Mobil uygulamamızın tüm Üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum."